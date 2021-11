Spaccio tra Tor Bella Monaca e Ottavia: 15 arresti. Droga nascosta anche nelle sigarette

A Roma la droga scorre sempre, dal quadrante sud-est alla zona nord. Pusher a lavoro ad ogni ora e forze dell'ordine pronti a fermarli. Nelle ultime ore, infatti, sono finite in manette 15 persone, tutte con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I continui controlli hanno consentito di sequestrare, in diverse operazioni, 136 dosi tra, cocaina, hashish e marijuana, tre ovuli di eroina, 3 chili di hashish in panetti e circa 14.500 euro in contanti.

Nel quartiere Ottavia, i carabinieri hanno arrestato un romeno di 23 anni e un 17enne originario della Turchia. Dopo un approfondito controllo sull’auto sulla quale sono stati fermati e il loro domicilio, i militari hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 3 chili di hashish suddivisa in 15 panetti, la somma contante di 4.800, ritenuta il provento dell’attività di spaccio, materiale idoneo al taglio e confezionamento delle dosi.

In zona Cornelia, i Carabinieri del Nucleo Operativo San Pietro hanno arrestato un cittadino della Guinea di 36 anni, già con precedenti, trovato in possesso di 3 ovuli termosaldati di eroina. In un’altra operazione gli uomini della Stazione Garbatella hanno arrestato un romano di 30 anni, notato in atteggiamento sospetto in strada e, al termine di un controllo è stato trovato in possesso di una "sigaretta speciale" che all’interno nascondeva dosi di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare, ha permesso ai militari di rinvenire circa 60 grammi di marijuana, altre 3 dosi di hashish e materiale utile per il confezionamento delle dosi. A Tor Bella Monaca, i Carabinieri hanno arrestato 2 persone sorprese a spacciare, ed hanno sequestrato 22 dosi di cocaina e 13 di hashish. Nella notte infine, nella rete dei controlli dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, è finito anche un 39enne romano, già agli arresti domiciliari. L’uomo è stato riconosciuto e sorpreso dai militari, in via Santa Rita da Cascia senza alcuna autorizzazione.