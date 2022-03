Il "baby" spaccio al Quarticciolo: ragazzi di 16 e 17 anni al servizio del capo piazza

Il capo, un 39enne già agli arresti domiciliari, gestiva la piazza affacciandosi dalla finestra. I suoi sodali, ragazzi tra i 16 e i 17 anni, si occupavano invece di vendere la droga al suo posto. È il giro di spaccio al Quarticciolo, scoperto dalla squadra investigativa della polizia di Stato, il cui lavoro ha permesso di ricostruire il ruolo attiivo di tre minorenni e del loro capo piazza.

Gli agenti, che si sono appostati anche in incognito nel quartiere, hanno ricostruito i diversi comportamenti dei tre minorenni durante le fasi dello spaccio. Uno si preoccupava di sorvegliare e vigilare la piazza, un altro raccoglieva il denaro dello smercio, e l'ultimo consegnava lo stupefacente richiesto dal consumatore di turno.

Il tutto mentre il loro capo, si affacciava dalla finestra vicino alla piazza di spaccio, prendendo da uno dei tre il denaro appena incassato, per poi consegnargli in cambio gli involucri in cellophane contenenti la droga da nascondere nei giardini pubblici adiacenti, prima della vendita. Compreso il modus operandi del gruppo, i poliziotti sono intervenuti, entrando all'interno della piazza e chiudendo ogni via di fuga.

Gli investigatori hanno sequestrato 1.880 euro in contanti e 106 grammi di hashish, già pronti per essere smerciati. Accompagnati negli uffici del V Distretto, dopo la redazione degli atti di rito, sono stati arrestati. Al maggiorenne è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per i tre minorenni la collocazione presso un centro di prima accoglienza.