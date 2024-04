Quarticciolo, 580 dosi per lo spaccio nascoste nell'area giochi e nei cestini della spazzatura

Oltre 500 dosi tra quelle di cocaina e quelle di crack. "Pallette" pronte per lo spaccio nella piazza sempre attiva del Quarticciolo. Sono otto gli spacciatori arrestati, in diverse operazioni, dai carabinieri nel quartiere. I militari della stazione Tor Tre Teste hanno arrestato due cittadini tunisini, di 19 e 23 anni, e un 19enne egiziano, tutti senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi a nascondere la droga in una fioriera, in un’aiuola, in un cestino della spazzatura e in un foro praticato dietro a un muretto. Recuperate e sequestrate, in totale, 56 dosi di cocaina e crack e circa 700 euro, ritenuti provento dello spaccio.

Altri due cittadini nordafricani sono stati sorpresi a spacciare e, alla vista dei carabinieri, hanno tentato di disfarsi della droga gettandola a terra, ma sono stati bloccati e le dosi – 14 di crack - recuperate. Identificati, e segnalati alla prefettura, anche due giovani acquirenti.

Sempre in zona Quarticciolo, i militari del nucleo operativo di Montesacro hanno arrestato tre persone, due cittadini romani di 31 e 50 anni, e un 35enne tunisino, bloccate mentre occultavano un sacchetto in un’aiuola nell’area giochi sita all’interno dei lotti condominiali di viale Palmiro Togliatti. I militari hanno recuperato l’involucro che conteneva 510 dosi di cocaina. Sequestrata anche la somma contante di 415 euro.