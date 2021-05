"Abbassa il volume", l'escamotage della polizia per un blitz: così nascondeva la droga

Hanno usato un escamotage per eseguire un blitz in zona Porta Furba e fermare la sua attività di spaccio. Gli agenti del commissariato Tuscolano, con la scusa di chiedere all'uomo di abbassare il volume del suo stereo, si sono fatti aprire la porta di casa e, una volta dentro, lo hanno sottoposto ad un controllo. È stato prorio il giovane stesso a consegnare spontaneamente frammenti di hashish, per un peso complessivo di 53 grammi, custoditi in una scatola di plastica all'interno della parete attrezzata in soggiorno.

Successivamente, nello stesso mobile, sono state trovate altre due scatole di plastica: una contenente marijuana per un peso complessivo di 253 grammi mentre l'altra contenente 75 grammi della stessa sostanza, suddivisa in 12 involucri. Nel corso dell'operazione sono stati rinvenuti anche materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione oltre a due coltelli da cucina intrisi di sostanza stupefacente.

Nella camera da letto, all'interno di un comodino poi, è stata scovata la somma di 370 euro suddivisa in 16 banconote da 20 euro e una banconota da 50 euro, nonché un foglio riportante degli importi evidentemente riguardanti la contabilità dell'illecita attività di spaccio. Il giovane, arrestato per il reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato posto temporaneamente agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.