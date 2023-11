Lo spaccio tra i giovanissimi al parco della Pace non si ferma

Nonostante gli arresti non si ferma lo spaccio al parco della Pace tra i giovanissimi, intesi sia come clienti che come spacciatori. Dopo l'arresto dello scorso 5 novembre, sabato gli agenti del commissariato Flaminio Nuovo, hanno fermato un 19enne italiano gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di hashish e marjuana e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I poliziotti, che già conoscono le dinamiche dello spaccio di quel parco, hanno notato il 19enne mentre estraeva da una piccola buca una busta in plastica per poi nasconderla in tasca. Fermato per un controllo, l’uomo è andato in escandescenza tentando di fuggire e facendo nascere una colluttazione. Una volta bloccato è stato sottoposto a perquisizione personale e all’interno della tasca sono stati rinvenuti 100 grammi di sostanza e 980 euro in contanti