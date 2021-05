Spaccio nel parcheggio sotterraneo, nell'armadietto 6 chili di hashish

Un luogo insospettabile, un parcheggio sotterrano con un grosso via vai di autombolisti, alcuni dei quali però notati ad uscire dall'area dopo poco tempo. Così la polizia ha scoperto l'attività di spaccio che un pusher aveva allestito nella zona dell'Eur. A finire in manette in 32enne di origini campane, incensurato, sorpreso a detenere 6 chili circa di hashish;

In partcolare sono stati i “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma, a seguito di alcuni servizi di osservazione in zona, a notare alcuni strani movimenti nei pressi di un parcheggio sotterraneo di un complesso residenziale.

Dopo aver fatto intervenire l’Unità Cinofila, con l’aiuto dei cani poliziotto Condor e Kara si è arrivati ad un locale, in uso al 32enne, dove, all’interno di un armadio erano custoditi oltre 60 panetti di "fumo" pari a 6 chili circa di stupefacente, pronto per essere immesso nel mercato cittadino. L’uomo è stato tratto in arresto e sottoposto a giudizio direttissimo.