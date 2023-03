Spaccio tra giovanissimi sul litorale: cinque arresti, uno è minorenne

La lotta allo spaccio continua a Ostia. Nelle ultime ora i carabinieri hanno arrestato cinque giovani, tra cui un minorenne. Un ragazzo di 21 anni, che già si trovava ai domiciliari per altra causa, sospettato di trafficare stupefacenti, è stato arrestato perché nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione è stato trovato in possesso quasi 7 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e vario materiale per il confezionamento, nascosti nel comodino della camera da letto.

Due uomini di 24 e 17 anni, dopo alcuni movimenti sospetti, fermati a bordo di un’auto con varie dosi di cocaina, hashish e marijuana, materiale per la pesatura. Il maggiorenne è stato trattenuto in caserma mentre il minore è stato condotto presso un centro di prima accoglienza. Un altro ragazzo di 21 anni, fermato a bordo della sua auto è stato trovato in possesso di varie dosi di hashish e marijuana.