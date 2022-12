Arrestato il pusher della movida di piazza Bologna

Oltre 4 chilogrammi di hashish e tutti gli “strumenti” per confezionare le dosi da vendere tra i giovani che animano la movida di piazza Bologna: è quanto hanno trovato i carabinieri ha casa di un 19enne residente proprio nella zona.

Il ragazzo è stato individuato dai carabinieri della stazione di piazza Bologna al termine di una serie di accertamenti legati proprio allo spaccio tra giovani nella movida. I militari lo hanno trovato a casa, dove stava già scontando i domiciliari, e lo hanno arrestato con l’accusa di spaccio.

Trasferito in tribunale per la direttissima, l’arresto è stato convalidato e il ragazzo trasferito in carcere.

Negli ultimi giorni, nell’ambito dei servizi di controllo antidroga, i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato altre 12 persone per reati inerenti agli stupefacenti e sequestrato diverse centinaia di dosi di droga, tra cocaina, eroina, crack, marijuana e hashish, e oltre 1.200 euro in contanti, ritenuto provento di attività illecite.

I blitz si sono concentrati nei quartieri Tor Bella Monaca, San Basilio e Montespaccato. Bloccato tre cittadini del Marocco, tutti senza fissa dimora e con precedenti, trovati in possesso di 24 dosi di hashish, 84 dosi di cocaina, 10 dosi di eroina, in parte occultate nelle loro tasche e in parte all’interno di buche scavate a terra e nelle intercapedini delle palazzine popolari. Un altro cittadino del Marocco è stato sorpreso a cedere dosi di eroina a un giovane.

Sempre a Tor Bella Monaca i carabinieri hanno arrestato un 47enne romano sorpreso a nascondere una busta all’interno di un’aiuola in via Giovanni Battista Scozza. Recuperato, l’involucro che conteneva 10 frammenti di hashish.