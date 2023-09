Ostia, spaccio dei minorenni al "parchetto": nei guai quattro minorenni

Un giro di spaccio al parco Pietro Rosa di Ostia. È quanto hanno scoperto gli agenti del X gruppo mare della polizia locale, denunciando quattro minorenni di età compresa tra i 14 e 17 anni.

I quattro sono stati notati dagli agenti mentre, seduti su una panchina nel "parchetto" - come viene chiamato - che affaccia in viale della Pineta di Ostia, venivano avvicinati a più riprese da alcuni coetanei: una volta fermati, sono stati trovati in possesso di circa 50 dosi di stupefacenti e alcune banconote di piccolo taglio.

Dai risultati delle analisi, che hanno evidenziato come le sostanze poste sotto sequestro fossero hashish e marijuana, si è proceduto a deferire i minorenni all'autorità giudiziaria per spaccio di droga, affidandoli ai genitori una volta completati tutti gli atti di rito. I controlli a contrasto di questo tipo di reati andranno avanti anche nei prossimi giorni.