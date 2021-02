Spaccio a bordo della minicar, scoperto il "droga shop ambulante" di un 16enne

Spacciava hashish da una minicar in compagnia di un amico. E' stato arrestato un sedicenne romeno e portato nel Centro di Prima Accoglienza per minori di Roma in attesa di processo presso il Tribunale dei Minori di Roma, mentre vendeva droga a Monterotondo.

I scoprirlo i carabinieri, durante un servizio di apportamento. Il giovane pusher sostava a bordo della minicar e cedeva di volta in volta direttamente dal finestrino le dosi di hashish, ad altrettanti giovani acquirenti del posto o dei paesi limitrofi.

Così all'ennesimo scambio di denaro e stupefacente, i carabinieri sono intervenuti per interrompere l'attività di spaccio e condurre in caserma i due minori in attesa dell’arrivo dei rispettivi genitori.

Al termine degli accertamenti in caserma, il minorenne romeno è stato dichiarato in stato di arresto poichè trovato ancora in possesso di 16 dosi di hashish e quasi 400 euro in contanti, mentre la perquisizione a casa ha permesso di rinvenire occultati nella sua cameretta altre 200 dosi della stessa sostanza, due grossi pezzi di sostanza ancora da confezionare, oltre a due bilancini di precisione e vario materiale di confezionamento.

Invece il suo giovane amico alla guida della minicar è stato deferito a piede libero al Tribunale dei Minori per aver concorso nel reato di spaccio, avendo messo a disposizione la propria auto trasformata in quello che i carabinieri hanno definito un "droga shop ambulante". Il minore rumeno arrestato è stato tradotto presso il Centro di Prima Accoglienza per minori di Roma in attesa di processo presso il Tribunale dei Minori di Roma.