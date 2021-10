"Uno alla volta", così un pusher spacciava droga a Tor Cervara

"Uno alla volta", questa la frase che un pusher ha rivolto agli agenti in borghese che si erano appostati per mettere fine alla sua attività di spaccio. Succede nella periferia nord est della Capitale dove gli agenti del commissariato Appio Nuovo hanno arrestato un cittadino nigeriano di 31 anni durante il normale servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati.

Transitando in via di Tor Cervara, gli agenti hanno notato uno strano via vai da un terreno abbandonato. In considerazione del luogo, nota piazza di spaccio gestita da soggetti di etnia africana, i poliziotti hanno deciso di fare un controllo all'interno del terreno. Una volta all'interno il 31enne ha fatto segno agli agenti di avvicinarsi, alzando l'indice di una mano ed esclamando nel contempo "Uno alla volta". Insospettiti da tale atteggiamento, gli agenti si sono avvicinati al soggetto per capire le sue reali intenzioni e, una volta a pochi metri dal nigeriano, hanno notato chiaramente che lo stesso impugnava qualcosa nella mano sinistra.

Da qui la domanda: "Quanto ti serve?" a cui gli agenti hanno risposto qualificandosi come appartenenti alla Polizia di Stato con l’uomo che, con uno scatto repentino, ha cercato di scappare verso il canneto, disfacendosi nel contempo di un ovetto Kinder lanciandolo nel prato.

Rincorso e bloccato dai poliziotti è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un involucro di marijuana per un peso di 5,00 grammi lordi e banconote di vario taglio accartocciate per un totale di 185 euro, il tutto rinvenuto all'interno del marsupio, mentre l'ovetto Kinder lanciato sul prato conteneva eroina, per un peso complessivo lordo pari a 8,20 grammi.