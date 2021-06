In auto con la marijuana: condannato a un anno e 4 mesi

L’uomo è stato notato dai poliziotti fermo nel parcheggio di un supermercato. I controlli hanno portato alla luce 350 grammi di droga e oltre 1.200 euro in contanti

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Romanina dopo essere stato trovato con 1.250 euro in contanti e 350 grammi di marijuana in macchina.

L’uomo è stato notato fermo nei parcheggi di un supermercato di via di Passo Lombardo a bordo di una Mercedes. Pochi minuti e si è allontanato, fermandosi nuovamente all’esterno della cancellata che delimita i posteggi ed entrando in un bar.

A quel punto gli agenti lo hanno fermato, decidendo di approfondire i controlli con una perquisizione domiciliare e dell’auto trovando 351 grammi di marijuana suddivisi in involucri, appunti con nomi e numeri, materiale per confezionare e pesare le dosi e 1.215 euro in contanti.

L’uomo è stato arrestato per spaccio, ha patteggiato ed è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione e al pagamento di 2 mila euro di multa con la confisca del denaro rinvenuto.