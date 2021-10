San Basilio, lo spaccio nella zona de 'La Lupa': trovata con mezzo chilo di cocaina

Nel pomeriggio di sabato, i Carabinieri della Compagnia di Montesacro e della Stazione di San Basilio, unitamente ai militari del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno fatto scattare un importante servizio di controllo straordinario nella palazzina denominata 'La Lupa' di via Luigi Gigliotti.



Nel corso dell’operazione sono state controllate le persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed eseguite perquisizioni a carico di coloro i quali si trovano agli arresti domiciliari.



In questo contesto, i Carabinieri hanno sorpreso una donna romana di 45 anni, con numerosi precedenti alle spalle, è stata trovata in possesso di 500 grammi di cocaina, in parte suddivisa in 400 dosi singole pronte per essere immesse sulla piazza di spaccio. La sostanza è stata sequestrata mentre la donna, arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.