Il pusher che nasconde l'hashish nella cabina elettrica

Una cabina elettrica per nascondere le dosi di hashish da spacciare in strada. Uno stratagemma che non ha evitato l'arresto a un pusher. Succede a Primavalle dove i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Trastevere hanno arrestato un 54enne tunisino, già conosciuto per precedenti reati di droga. Il pusher, nel corso di un mirato servizio di osservazione, è stato notato mentre occultava un sacchetto all’interno di una cabina elettrica in via Giuseppe De Luca.

Fermato per un controllo, i militari hanno recuperato quanto nascosto accertando che all’interno del sacchetto erano custoditi 54 grammi di hashish. Nelle tasche dell’uomo invece sono stati rinvenuti ulteriori 37 grammi della stessa sostanza stupefacente.

L'arresto nell'ambito dei controlli antidroga predisposti dai carabinieri di Roma nella Capitale. In tale contesto, in via Giovanni Giolitti, invece, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 28enne del Marocco e un 44enne tunisino sorpresi a cedere alcune dosi di hashish ad un cittadino italiano. Nel corso della perquisizione, il 28enne è stato trovato in possesso di ulteriori 9 dosi della stessa droga occultate negli slip.

A Tor Bella Monaca, i militari della locale stazione hanno arrestato un 26enne italiano che, fermato per un controllo mentre si aggirava in una nota piazza di spaccio, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 41 grammi della stessa droga, 19 cartucce da fucile calibro 12, illegalmente detenute, e 635 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. È stato anche denunciato per detenzione abusiva di munizioni.

Nel quartiere Centocelle, in via delle Palme, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un 27enne, trovato in possesso di 20 pasticche di mdma e denaro contante. L’uomo, alla vista degli uomini dell'Arma in strada, ha tentato di nascondersi ma i militari lo hanno raggiunto e una volta perquisito sono spuntate le pasticche di ecstasy.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.