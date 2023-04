Nove chili di hashish nello zaino, lo spaccio di due ragazzi alle case popolari

Avevano allestito una fiorente attività di spaccio di fumo nell'area delle case popolari dove vivono a Primavalle. A finire nei guai due ragazzi romani entrambi di 23 anni. Sono stati i carabinieri della compagnia Roma Trastevere, in via Alessio Ascalesi, a notare i due giovani aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un appartamento situato al piano terra, comportamento che ha spinto i militari a bloccarli per un controllo.

La successiva perquisizione, con l’ausilio dei cani antidroga, ha permesso ai carabinieri di rinvenire circa 9 chili circa di hashish divisi in dosi e la somma di circa 2.500 euro in contante, ritenuto il provento di una pregressa attività illecita di spaccio, il tutto occultato in uno zaino e una borsa.

I due sono stati arrestati e, al termine del rito di convalida sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.