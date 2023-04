Spaccio "on the road": pusher fermato con 700 grammi di hashish in macchina

Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato nella sua auto con 7 panetti di hashish pronti per essere. venduti.

L'uomo è stato intercettato nella tarda serata di giovedì in via della Bufalotta, all’incrocio con via di Tor San Giovanni. I carabinieri della Storta lo hanno fermato per un controllo stradale, e la perquisizione ha portato alla luce i panetti di droga, circa 700 grammi in totale.

Nella stessa serata i carabinieri hanno poi arrestato un 35enne romeno sorpreso mentre era fermo a bordo della sua macchina in via Nomentana all’incrocio con via Cesarina. A bordo anche un cliente, un 55enne romano che aveva appena comprato alcune dosi di cocaina.

Il 35enne è stato perquisito e trovato in possesso di altre 15 dosi e 675 euro. Anche lui è stato arrestato, ed entrambi gli arresti sono stati convalidati.