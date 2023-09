La cassetta della posta per spacciare hashish

Una cassetta postale come locker, ma per il "fumo". Lo stratagemma è stato scoperto dalla polizia che ha poi arrestato uno spacciatore. Succede all'Eur, dove gli agenti del commissariato Colombo di polizia hanno fermato un 54enne romano.

Gli investigatori, a seguito delle indagini condotte, hanno appurato che l’uomo, come nascondiglio per la droga da spacciare, utilizzava la propria cassetta della posta della sua abitazione, all’interno della quale sono stati rinvenuti diversi grammi di hashish. Inoltre, a seguito della perquisizione domiciliare, anche grazie all’ausilio del personale della squadra cinofili di Nettuno, con il cane antidroga Odina, sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi della stessa sostanza per un peso complessivo di oltre un etto. L’uomo al termine dell’attività di polizia giudiziaria è stato tratto in arresto poi convalidato dall’autorità giudiziaria.

Cocaina in auto all'Esquilino

Sono invece stati gli investigatori del commissariato Esquilino, a seguito di attività investigativa, hanno sottoposto a controllo un’autovettura con all’interno due ragazzi rumeni di 26 e 21 anni. Hanno quindi proceduto alla perquisizione del veicolo che ha portato al rinvenimento e sequestro di diversi involucri di cocaina, 2 telefoni cellulari e 520 euro in contanti. I poliziotti hanno quindi arrestato i due giovani poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.