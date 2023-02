Spaccia droga con lo smartphone, in casa 12 chili di hashish

Uno spacciatore 2.0. Prima le richieste sull'app di messaggistica dello smartphone poi la consegna della droga. Succede al Tuscolano dove gli agenti di polizia hanno poi arrestato un 28enne italaino. Il giovane è stato individuato dagli investigatori del distretto Primavalle, durante un’attività mirata alla prevenzione dei reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno potuto riscontrare una compravendita di sostanze stupefacenti attraverso richieste effettuate con lo smartphone, tramite l’app di messaggistica istantanea, con la quale l’arrestato riforniva i clienti. Il ragazzo, inizialmente controllato in strada e trovato in possesso di 5 grammi di hashish, aveva nascosto più di 12 chili della stessa sostanza all’interno di un appartamento in zona Tuscolano.

Nell’abitazione, inoltre, è stato trovato tutto l’occorrente per l’attività illecita e delle banconote contraffatte per un valore complessivo di 2500 euro. Dopo la convalida per il 28enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.