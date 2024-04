Il pusher sull'auto a noleggio, bloccato con la cocaina pronta per lo spaccio a domicilio

Un altro pusher fermato al volante di una auto a noleggio, per evitare i controlli, pronto a consegnare droga a domicilio. Un modus, quello di utilizzare i veicoli in affitto, che già avevamo raccontato in questo approfondimento. Questa volta a finire nei guai è stato un giovane albanese di 25 anni. A bloccarlo nella zona di Genzano sono stati i carabinieri della compagnia di Velletri.

Nella circostanza, il 25enne, è stato controllato mentre era nell'auto a noleggio, in sosta lungo via Guidobaldi. I militari, insospettiti dall'atteggiamento nervoso assunto dal giovane durante le fasi di identificazione, hanno deciso di approfondire il controllo, perquisendo l'auto.

È bastato poco per trovare 1.400 euro in banconote di piccolo taglio per le quali il 25enne, non era in grado di fornire una giustificazione, 34 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 21 grammi circa che erano occultate in uno scomparto dell'auto. Per questo motivo, l'indagato è stato arrestato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo tenuto lunedì mattina nel corso del quale l'arresto è stato convalidato.