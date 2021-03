Lo spaccio in zona rossa al Pigneto: i clienti scarseggiano e i pusher vanno a cercarli uno ad uno

Sequestrati 350 grammi di eroina. In manette due uomini

A caccia di clienti da accompagnare dal pusher di turno. Così gli spacciatori del Pigneto provano ad aggirare le restrizioni imposte dalla zona rossa. Proprio a causa dell’inevitabile diminuzione dei possibili acquirenti per le strade del quartiere della movida di Roma est due spacciatori si erano organizzati con uno dei due che andava alla ricerca dei tossicodipendenti per poi indirizzarli o portarli direttamente dal complice, che gli vendeva l’eroina.

Proprio in tale contesto i poliziotti del commissariato Porta Maggiore da tempo impegnati al contrasto del traffico di sostanza stupefacente, hanno arrestato due cittadini africani di 39 e 48 anni, scovati in una semi deserta isola pedonale di via del Pigneto.

Individuato l’appartamento riconducibile ai due arrestati, la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 350 grammi di eroina, 1000 euro in contanti e 13 grammi di marijuana oltre a materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. I due sono stati arrestati per spaccio.

Spaccio in via dell'Acqua Bullicante

Sempre nel quadrante di Roma est sono invece stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma ad arrestare un 36enne della Guinea, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina ad un giovane in via dell’Acqua Bullicante.

Alla vista dei militari, il pusher ha ingerito alcune dosi di droga e quindi, dopo essere stato bloccato, è stato trasportato all’ospedale "Vannini" per accertamenti. Al termine dei quali è stato accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Nelle sue tasche, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato altre dosi della stessa sostanza e 280 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.