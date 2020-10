Spaccia eroina alla fermata della metro, pusher in manette

Spaccio di eroina alla stazione della metro B. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro ad arrestare un 24enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, “pizzicato” nei pressi della fermata della metropolitana Marconi a cedere tre involucri di eroina ad un tossicodipendente.

Lo spacciatore aveva appena intascato 90 euro, sequestrati dai militari insieme ad altri 555 euro che occultava in una tasca interna della giacca. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo, mentre l’acquirente è stato identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore di droghe.