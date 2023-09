Il pusher che spaccia eroina davanti al fast food

Fast pusher a Termini. Uno spacciatore è stato infatti arrestato dopo aver ceduto una dose di eroina a un acquirente che lo attendeva davanti un fast food dell'Esquilino. Sono stati i carabinieri del nucleo Scalo Termini a notare un ragazzo - un 23enne romano - a bordo di un'auto ferma davanti al locale di via Giovanni Giolitti. I militari lo hanno sorpreso mentre vendeva alcune dosi di eroina a un altro ragazzo che gli si è avvicinato.

Il 23enne è stato perquisito e trovato in possesso di altre 5 dosi della stessa droga nascoste negli indumenti intimi.

Tredici arresti in poche ore

Carabinieri che nelle ultime 48 ore hanno arrestato tredici persone, tutte indagate per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In passeggiata del Giappone, i militari del nucleo operativo della compagnia Roma Eur hanno fermato per un controllo un 34enne romano, già noto alle forze dell’ordine, che è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente marijuana, 2,2 grammi di hashish e 5 grammi di infiorescenze di marijuana. Gli uomini dell'Arma hanno così deciso di perquisire la sua abitazione, rinvenendo 2,4 chili circa di hashish, 4,9 chili circa di marijuana, 15 grammi di semi essiccati di marijuana e 5 vasetti contenenti crema di hashish. Tutta la droga è stata sequestrata e l’uomo è finito in manette.

Droga nel marsupio al Don Bosco

In manette è finito anche un 28enne peruviano che visti i carabinieri della stazione Roma Cinecittà che si avvicinavano per un controllo in piazza dei Consoli, al Don Bosco ha tentato di darsi alla fuga, disfacendosi di un marsupio che indossava a tracolla ma è stato rincorso e raggiunto. I militari hanno recuperato il marsupio rinvenendo 50 dosi di marijuana e 130 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di sequestrare ulteriori 328 grammi di marijuana, 4 pezzi di hashish dal peso totale di 57 grammi, nonché un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma contante di 1.315 euro.

Cocaina a Fidene

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Trastevere hanno, invece, arrestato un 20enne romeno e un 22enne moldavo sorpresi a bordo di un’auto in via Radicofani, a Fidene, a cedere alcune dosi di cocaina a una donna avvicinatasi al finestrino lato passeggero. Fermati e perquisiti, i giovani sono stati trovati in possesso, in totale, di 32 dosi di cocaina e 135 euro in contanti. L’acquirente è stata identificata e segnalata alla prefettura.

Droga in auto a Testaccio

Fermati a bordo di un’autovettura in via Manuzio anche due cittadini della provincia di Cosenza, un 20enne e un 23enne, che i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato perché nelle loro tasche nascondevano 34 grammi di hashish, 12 grammi di marijuana e 480 euro.

Convalida degli arresti

Gli altri indagati sono stati arrestati dai carabinieri perché sorpresi a cedere dosi di droga nei pressi della stazione Termini, della stazione Tiburtina e in zona Campi Sportivi. Tutti gli arresti sono stati convalidati.