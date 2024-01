Ecstasy e ketamina pronte per lo spaccio, due giovani finiscono nei guai

Nascondevano ecstasy e ketamina per lo spaccio e oltre 5mila euro. Due giovani di 23 e 24 anni, entrambi di origini sudamericane sono stati per questo motivo arrestati dai carabinieri impegnati nei controlli alle zone adiacenti a via dei Sestili, piazza del Quadraretto e largo Spartaco.

I due sono stati notati in strada con fare sospetto e sono stati trovati 3 grammi di hashish, 1,4 grammi di ecstasy e 0,4 grammi di ketamina, già suddivisi in dosi e pronti per lo smercio nonché la somma in contante di 5.795 euro. Sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Complessivamente, nel corso del servizio nel quartiere, sono state identificate 90 persone.