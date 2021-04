Il pusher tradito dall'ansia si lancia dalla finestra all'arrivo della polizia

Il 28enne è stato arrestato nella zona di piazza Re di Roma. In casa anche cocaina, hashish ed eroina

Tradito dall'ansia si è lanciato dalla finestra della sua abitazione all'arrivo della polizia. Succede a Piazza Re di Roma, all'Appio Latino dove gli agenti hanno poi arrestato un 28enne per spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti dopo aver scoperto uno strano via vai di persone nelle adiacenze di Piazza Re di Roma, hanno focalizzato la loro attenzione su un giovane, notando come lo stesso rientrasse presso la propria abitazione con fare circospetto quasi come se temesse di essere seguito.

Fermato dagli agenti del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, all’interno dell’androne condominiale, alla richiesta delle proprie generalità, il ragazzo visibilmente alterato, ha provato a lanciarsi dalla finestra posta su una corte esterna ma è stato prontamente bloccato.

La perquisizione domiciliare in casal del cittadino senegalese di 28 anni ha permesso di rinvenire 5470 grammi di marijuana, 91 grammi di cocaina, 108 grammi di eroina, 1 grammo di cocaina nera e 970 euro in contanti, un orologio Rolex, un orologio Patek Philippe Geneve, 2 bilancini di precisione e 7 cellulari.