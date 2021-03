La base dello spaccio nel parco pubblico, I'hashish nascosto nella vegetazione

Spacciavano in un parco pubblico a Torrespaccata nascondendo il "fumo" nella vegetazione dell'area verde. Succede in viale dei Romanisti, dove la polizia ha poi arrestato due giovani spacciatori trovati con 4 etti di hashish.

Gli investigatori del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso, nell’ambito dei loro molteplici servizi antidroga, sono venuti a conoscenza di una fiorente attività di spaccio in un vasto parco pubblico. I poliziotti hanno organizzato un appostamento scoprendo che un giovane aspettava i clienti e li indirizzava in un preciso punto del parco, ben nascosto dalla vegetazione, dove un altro ragazzo consegnava materialmente l'hashish.

Dopo aver cristallizzato la situazione, gli agenti sono intervenuti bloccando i duegiovani. Colui che consegnava la droga ha tentato di fuggire e, una volta raggiunto, ha cercato di guadagnarsi l’impunità ingaggiando una colluttazione con un poliziotto. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 66 bustine e 59 barattoli di vetro contenenti complessivamente più di 400 grammi di hashish, nonché di quasi mille euro in contanti.

Durante la perquisizione effettuata presso l’abitazione del “fuggitivo” sono stati trovati dei frammenti di droga e gli stessi adesivi che contraddistinguevano i barattoli in vetro sequestrasti poco prima. Dall’esame peritale è emerso che dalla droga sequestrata si sarebbero potute ricavare più di 6 mila dosi.

Entrambi i giovani sono stati arrestati e posti a disposizione delle competenti Magistrature: quella ordinaria per colui che cedeva fisicamente la droga e quella specializzata per il “palo” che ancora non ha raggiunto la maggiore età.