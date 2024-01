Pausa pranzo con la dose: lo spaccio nel parco per i lavoratori della zona

Hashish o cocaina in pausa pranzo. A vendere la droga ai lavoratori della zona due spacciatori. La coppia aveva stabilito la propria base operativa in un'area verde pubblica di Tor Sapienza.

Sono stati gli agenti del commissariato Romanina di polizia, che si soni finti frequentatori del parco, a risalire al modus operandi dei due cittadini stranieri – un tunisino di 31 anni e un peruviano di 20 -, i quali erano soliti stazionare verso l’ora di pranzo, in concomitanza con l’orario di uscita dal posto di lavoro dei potenziali clienti, su di una panchina in attesa.

Infatti, poco prima che i due venissero fermati dagli agenti, sono stati colti sul fatto mentre, seduti su di una panchina, dopo aver estratto da uno zaino una busta con un cucchiaino e un bilancino, erano impegnati a confezionare delle dosi. I poliziotti, subito intervenuti, li hanno bloccati, vanificando un tentativo di fuga dei due e trovandogli indosso diversi quantitativi di stupefacente.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di recuperare e sequestrare quasi due etti di droga, tra hashish e cocaina, 3 bilancini di precisione e una somma di 700 euro. Al termine del servizio i due stranieri sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, inoltre per il 20enne, è stato contestato anche il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ne ha poi convalidato gli arresti.

Mezzo chilo di cocaina a Porta Pia

In zona Porta Pia invece, gli uomini della Polizia di Stato del commissariato di zona, nell’ambito delle loro attività finalizzate alla prevenzione e repressione in materia degli stupefacenti, hanno arrestato un 37enne peruviano. All’interno dell’abitazione dell’uomo, gli agenti hanno trovato mezzo chilo di cocaina, un bilancino elettronico e uno scovolino in metallo per la preparazione delle dosi e del relativo confezionamento della sostanza stupefacente. Inoltre, all’interno di un cassetto del comodino, è stata rinvenuta una somma di 2.900 euro quale probabile provento dell’illecita attività, insieme ad un’agendina riportante nominativi e cifre riconducibili alla contabilità della vendita dello stupefacente. L’arresto dell’uomo è stato poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.

Droga a Villanova di Guidonia

Infine gli agenti delle volanti del commissariato distaccato di Tivoli – Guidonia, in località Villanova, hanno tratto in arresto per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, un 24enne – già conosciuto alle forze dell’ordine – il quale, appena notata la presenza dell’equipaggio ha tentato di fuggire. Fermato il soggetto, durante il controllo gli agenti hanno rinvenuto diversi involucri di cocaina e hashish oltre a una bilancia di precisione ancora sporca di stupefacente. Nel corso della successiva perquisizione presso l’abitazione del ragazzo, all’interno di una cassaforte sono stati trovati un involucro contenente un panetto di hashish, 3 bilancini di precisione anch’essi con residui di sostanza e una somma di 3.250 euro, verosimile provento delle attività di spaccio. Sulla base degli elementi raccolti, il 24enne é stato tratto in arresto.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dalla magistratura su richiesta della locale procura della Repubblica.