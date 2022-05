La banda di pusher che spaccia droga fuori dalla fermata della metro

Spacciavano marijuana ed hashish vicino alla stazione della linea B della metropolitana. Un fenomeno che conoscono bene residenti e passeggeri della fermata che da tempo segnalano la situazione di degrado sviluppatosi nell'area della metro Rebibbia, zona Casal de' Pazzi - Ponte Mammolo. A mettere fine all'attività di una banda di spacciatori ci ha pensato la polizia che ha arrestato 6 pusher.

In particolare sono stati gli agenti della sezione volanti a mettere in atto un blitz mirato a contrastare l'intensa attività di spaccio nell'area. I poliziotti, intervenuti con 6 equipaggi, hanno dapprima provveduto a circondare l’intera area della fermata metro Rebibbia riuscendo a presiedere le possibili via di fuga degli spacciatori per poi successivamente introdursi all’interno della stazione stessa.

Alla loro vista, un uomo - avente il compito di 'palo' - ha cominciato ad urlare "police police police" al fine di riuscire a dare l’allarme agli altri complici presenti. L’allarme lanciato ha sortito l’effetto voluto: immediatamente, sono stati notati cinque soggetti di sesso maschile che, invano, hanno tentato di dileguarsi fuggendo in tutte le possibili direzioni.

Gli agenti dopo un articolato inseguimento sono riusciti a fermare i 5 fuggitivi, più l’uomo “vedetta”, colui che aveva dato l’allarme, quattro dei quali di origini gambiane, uno di origini senegalesi e uno di origine maliana, che, bloccati e sottoposti a perquisizione personale sono stati trovati in possesso complessivamente di 392 grammi di marijuana, 196.5 grammi di hashish 4 grammi di cocaina oltre a 635 euro in banconote di piccolo taglio.

Tutti e 6 gli arrestati, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio, risultano avere precedenti specifici in materia di stupefacenti e in particolare 2 di essi hanno già in atto la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma. Tutti e 6 gli arresti sono stati convalidati.