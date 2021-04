Spaccia droga fra i lotti popolari: pusher sorpreso con eroina e cocaina

Il 43enne fermato in flagranza di reato dai carabinieri

Via Cerignola (foto google)

Spacciava cocaina ed eroina fra i lotti popolari del Quarticciolo. A finire in manette un 43enne, fermato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste al termine di un servizio di osservazione.

I militari dell'Arma hanno notato l’uomo mentre si aggirava con fare sospetto tra i lotti di via Cerignola, e si sono avvicinati per una verifica. Nelle sue tasche, i carabinieri hanno rinvenuto 7 involucri contenenti tra eroina e cocaina, nonché la somma in contanti di 80 euro, ritenuto il provento dell’illecita attività di spaccio.

Droga e denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, un 43enne romano è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell'udienza di convalida.