Il pusher che vende droga nella guardiola del portiere

Spacciava cocaina ed hashish nella guardiola d'ingresso dell'ex portiere del palazzo. Un pusher che non è passato inosservato a polizia e residenti che hanno poi scoperto il motivo per il quale un ragazzo "intratteneva alcune persone all'interno dell'androne di una palazzina di via Toscani a Monteverde. Ad arrestare un 27enne italiano gli agenti del XII distretto.

Gli agenti hanno deciso di fermare l’uomo ed è subito partita l’attività di perquisizione domiciliare con l’aiuto della squadra cinofili. Mentre in casa dell’uomo sono stati trovati 3 grammi di hashish, all’interno di un appartamento abbandonato del quale il sospettato possedeva le chiavi, sono stati trovati circa 70 grammi di cocaina e 1,1 chili di hashish.

Nei confronti del ragazzo è scattato quindi l’arresto, convalidato dall'autorità giudiziaria.