"Market della droga" nelle case popolari di Ostia, pusher condannato a tre anni

Aveva messo in piedi un giro di spaccio di cocaina e crack sfruttando un appartamento di Ater a Ostia trasformato in “market della droga”, includendo nel traffico anche due minorenni e sfruttando vedette che pattugliavano gli ingressi con i monopattini: arrestato dai carabinieri insieme con i cinque complici, tra cui i due minori, è stato condannato a 3 anni di carcere.

La condanna è arrivata mercoledì mattina a Piazzale Clodio, destinatario un 23enne di fatto residente in un appartamento dei complessi popolari di via del Sommergibile, a pochi passi da piazza Gasparri. L’arresto risale al luglio scorso, quando i carabinieri della compagnia di Ostia sono entrati in azione nel corso di un’operazione coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo.

Le indagini avevano consentito di portare alla luce un giro di spaccio di “cotta” e “cruda” portato avanti da tutti e sei gli arrestati, che sfruttavano come base operativa un appartamento di proprietà di Ater. Appostamenti e intercettazioni video e ambientali avevano documentato un frenetico viavai di clienti che, sfruttando messaggi e gesti convenzionali, si presentavano davanti al palazzo e “ordinavano” la droga allo spacciatore di turno posizionato (a rotazione con gli altri indagati) dentro l’appartamento. La consegna avveniva solo quando la rete di "vedette" e "pali" a presidio dell’ingresso davano il via libera.

Nel corso delle indagini i carabinieri hanno anche sequestrato circa 250 grammi di cocaina con un grado di purezza che arrivava anche al 98%.