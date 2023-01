Approfitta dei domiciliari per spacciare: in casa oltre 5.000 euro

Condannato ai domiciliari, ha “approfittato” della reclusione per trasformare l’appartamento di via Manfredonia, zona Quarticciolo, in cui stava scontando la pena in una base per lo spaccio.

A scoprire l’attività di un giovane di 20 anni sono stati gli agenti della distretto Prenestino, che quando sono arrivati sotto il suo appartamento lo hanno visto affacciarsi al balcone della cucina e lanciare nei giardini condominiali una sacca di tela subito recuperata.

All’interno hanno trovato 34 dosi di crack e 15 di cocaina, 27 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello e 5.400 euro in contanti, con tutta probabilità il denaro guadagnato grazie allo spaccio.

Il ragazzo è stato accompagnato negli uffici del distretto e arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Dopo la convalida è tornato ai domiciliari.