Spaccio di famiglia: una coppia finisce in manette. Denunciati i genitori

Due giovani in manette e i loro genitori denunciati. È il bilancio di una operazione anti droga dei carabinieri di Ardea che hanno arrestato una giovane coppia di 20enni, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

I militari hanno controllato il ragazzo, sottoposto alla detenzione domiciliari per scontare una pena di due anni. La ragazza, incensurata, era presente al controllo e, da una rapida osservazione, i carabinieri hanno verificato che aveva intrapreso con il detenuto una convivenza, senza aver richiesto alcuna autorizzazione. Inoltre, al loro arrivo, tentava di nascondere un involucro sospetto. Di conseguenza è stata eseguita una perquisizione, nonostante le rimostranze dei due e dei genitori conviventi del ragazzo.

Al termine delle operazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 110 grammi di hashish, pochi grammi di marijuana e la somma in contanti di oltre 22.500 euro, in banconote di piccolo taglio, poste sotto sequestro poiché considerate provento di attività illecita.

Per questi motivi i giovani sono stati arrestati e tradotti nelle camere di sicurezza della tenenza di Ardea, in attesa del giudizio direttissimo; i genitori, invece, sono stati denunciati in concorso con i ragazzi.