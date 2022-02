Rebibbia: spaccio di droga e degrado alla stazione della metro

Denunce e segnalazioni dei cittadini hanno alzato il livello di guardia. Spaccio di droga e degrado, questa la situazione che si presenta agli occhi dei passanti ad uno dei capolinea della linea B della metro con gruppi di persone che vi stazionano quotidianamente, abusando di sostanze alcoliche e molestando i passeggeri. Un'immagine che si palesa tutti i giorni davanti alle migliaia di pendolari che usufruiscono della stazione Rebibbia e che ha portato la polizia ad aumentare i controlli nella zona di Casal de' Pazzi.

In tale ambito nelle ultime due settimane sono stati gli agenti del IV distretto San Basilio, insieme a quelli dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del reparto prevenzione criminale ad effettuare vari servizi ad "alto impatto" che hanno portato all'arresto di tre persone ed alla denuncia di altre dieci.

In particolare quattro persone sono state denunciate per spaccio di sostanze stupefacenti, tre per l'inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore; una per porto di oggetti atti ad offendere;una per rifiuto di fornire le generalità ed una per resistenza. Inoltre sono stati sequestrati 194,66 grammi di sostanza stupefacente fra cocaina ed hashish.

Sono state identificate complessivamente 872 persone, di cui 16 sono state accompagnate in ufficio per identificazione. tre gli stranieri irregolari espulsi; tre quelli denunciati per l'inottemperanza al decreto del questore. Sono stati effettuati 36 posti di controllo, nei quali sono stati controllati 220 veicoli. Quattro le sanzioni al codice della strada contestate, un veicolo sottoposto al fermo poiché circolava senza carta di circolazione.

Sono stati ispezionati 15 esercizi commerciali, ed elevate 15 sanzioni amministrative ai titolari di queste attività; 1 minimarket della zona è stato chiuso per inosservanza della normativa anticovid e, inoltre, sono stati controllati 622 green pass. Analoghi servizi continueranno anche nei prossimi giorni.