Lo spaccio dalla finestra e l'appartamento usato come base. Sequestrati 38 chili di droga

Spacciava droga dalla finestra da un appartamento in zona Prato Fiorito, mentre in un'altra casa a La Rustica nascondeva lo stupefacenti per la vendita. A bloccare gli affari di un 37enne romano sono stati gli agenti del commissariato Appio che lo hanno arrestato gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare i poliziotti, nel quartiere Prato Fiorito, hanno visto l'uomo lanciare una busta dalla finestra che è stata immediatamente recuperata, rinvenendo all’interno 700 grammi di hashish, 80 grammi di cocaina e 5700 euro, nonché un mazzo di chiavi riconducibili a un appartamento a La Rustica.

Gli agenti hanno raggiunto l’abitazione dove hanno, altresì, rinvenuto altri 35 chilogrammi di hashish, 3 chilogrammi di marijuana, circa 8 grammi di cocaina e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, dopo le attività di rito, il 37enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.