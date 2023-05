Seguiti dopo aver venduto droga a una trans: vendevano cocaina a bordo di un'auto

Hanno venduto droga a una transessuale, sono stati pizzicati dai poliziotti, seguiti e quindi arrestati. È quanto successo nella zona di Val Melaina. In manette sono finiti due giovani pusher di 20 e 24 anni, successivamente fermati in via Monte Massico.

I poliziotti del III Distretto Fidene li hanno notati a bordo di un'auto dalla quale, poco dopo, era scesa una trans che nascondeva qualcosa nella tasca dei pantaloni per poi allontanarsi a piedi nei cortili dei condomini popolari della zona, mentre la vettura riprendeva la marcia. Gli agenti, insospettiti dalla situazione, hanno deciso di procedere al controllo bloccando così i due ragazzi a bordo dell'auto, un 20enne e un 24enne entrambi italiani.

La perquisizione personale del 20enne ha permesso di rinvenire 20 involucri per un peso complessivo di 18,26 grammi di cocaina e all'interno del suo portafogli 965 euro in banconote di vario taglio. Anche la perquisizione sul 24enne ha permesso di trovare altri 20 involucri di droga per un peso complessivo di 19 grammi di cocaina. I due sono stati arrestati e l'arresto è stato convalidato.