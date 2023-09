Spaccio di cocaina nella strada di campagna, tre arresti

Si sono dati appuntamento in una strada di campagna per fare lo scambio droga-soldi. Tre uomini, i cui movimenti hanno insospettito i carabinieri che li hanno poi arrestati per spaccio di cocaina. Succede a Monterotondo.

Sono stati i carabinieri della compagnia eretina, nella strada vicinale del Pozzo, a controllare un’auto con a bordo due cittadini albanesi trovati in possesso di 19 grammi di cocaina suddivisa in 30 confezioni pronte per lo spaccio, mentre il terzo, un italiano, allontanatosi repentinamente è rientrato presso la vicina abitazione, dove a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 220 grammi di cocaina, suddivisa in 378 dosi. La droga è stata sequestrata.

Gli arrestati sono stati condotti in carcere. La droga, dal peso complessivo di 240 grammi, suddivisa in 408 dosi, è stata sequestrata e le successive analisi hanno confermato la natura della sostanza.