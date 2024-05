Il supermarket dello sballo: pasticche, cocaina rosa e droga nella cioccolata. Arrestato un 26enne

Nascondeva in casa un supermarket dello sballo. Sostanze di ogni tipo, anche metanfetamine e cocaina droga pronte per la vendita. A bloccare i suoi affari sono stati gli investigatori del commissariato Appio Nuovo hanno arrestato un 26enne, di origine romena, perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno fatto il blitz in via Polense e in casa hanno rinvenuto cinque chilogrammi di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana, 23 grammi di cocaina rosa, 26 grammi di ketamina, 143 pasticche di md-ma, 89 sigarette al thc, tre bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga con la cioccolata Mars e Twix.

Al termine delle attività di rito, l’uomo, identificato per un 26enne di origine romena, è stato tratto in arresto poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.