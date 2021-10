Quarticciolo: occupa ex barberia e la trasforma in casa dello spaccio

Una fiorente attività di spaccio di stupefacenti nel quartiere popolare del Quarticciolo. Questo il business messo su da un 60enne che aveva occupato i locali di un ex barbiere trasformandolo in abitazione e casa dello spaccio. A porre fine ai suoi affari nell'area della periferia est della Capitale gli uomini della Squadra Investigativa del V Distretto di polizia Prenestino, al termine di un servizio specifico.

Già da qualche giorno gli investigatori erano sulle tracce di un soggetto il quale, come emerso da un'attività info investigativa, aveva posto in essere una importante attività di spaccio di stupefacenti nel quartiere di Roma est.

Dopo essersi introdotti all’interno dei "lotti abitativi" che compongono il quartiere, gli agenti vi sono rimasti appostati per qualche ora, sfruttando il buio appena sopraggiunto, fino a quando hanno visto uscire il soggetto monitorato da uno stabile. Quest'ultimo si è incamminato a passo svelto in direzione di una nota piazza di spaccio guardandosi continuamente intorno, costantemente pedinato, fino a che, giunto all'intersezione tra via Ostuni e piazza del Quarticciolo, è stato fermato e sottoposto a controllo.

Nell'immediatezza sono state rinvenute nella sua disponibilità 40 dosi di cocaina già pronte per la cessione a terzi. La perquisizione è stata estesa presso un locale che tempo addietro ospitava un'attività di barberia, abusivamente occupato dall’uomo che lo aveva adibito ad abitazione, posto al piano seminterrato dello stabile da cui era stato visto uscire poco prima, e lí sono stati trovati ulteriori 60 involucri contenenti cocaina. La sostanza rinvenuta, pari a circa 50 grammi in totale, è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.