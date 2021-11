Sorpresi a vendere cocaina in strada, nei guai coppia di pusher e loro cliente

Sono stati colti sul fatto, mentre vendevano cocaina in strada in via Catalani a Zagarolo, in località Valle Martella. Per questo motivo i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati hanno arrestato due uomini di 19 e 33 anni, il più grande con precedenti. In particolare i militari li hanno notati cedere dello stupefacente ad un 39enne, che è stato identificato e segnalato quale assuntore.

Nella circostanza i due arrestati hanno cercato di fuggire a bordo di un'auto a noleggio, ma sono stati poco dopo rintracciati dai militari. A seguito della perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati in possesso di 4 dosi di cocaina del peso di circa 2 grammi e di ulteriori 8 dosi di hashish del peso di 4 grammi, nonché della somma contante di 660 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. Dopo l'arresto i due sono stati condotti presso le rispettive abitazioni, agli arresti domiciliari.