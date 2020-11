Spaccio di cocaina ai Parioli, presi due pusher: in tasca 87 dosi

Spaccio di cocaina ai Parioli dove i Carabinieri hanno arrestato due persone, un 36enne cittadino albanese già noto alle forze dell’ordine e un 35enne romano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I pusher in un angolo isolato: in tasca 87 dosi di cocaina

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli, transitando in via Alfredo Catalani, hanno notato i due sospetti mentre parlavano in un angolo isolato della strada, decidendo di fermarli per un controllo. Dalle loro tasche sono spuntate dosi di cocaina e denaro, particolari che hanno spinto i Carabinieri ad approfondire le verifiche sul loro conto, facendo scattare una perquisizione nelle rispettive abitazioni.

Sequestrati 2900 euro e cinque cellulari utilizzati per contattare clienti

E’ così che i militari hanno sequestrato, complessivamente, 331 gr. di cocaina, in parte già divisi in 87 singole dosi e in parte riposti in un sacchetto, e 2.900 euro, ritenuti provento delle attività illecite. Sono stati rinvenuti anche 5 telefoni cellulari, utilizzati dai pusher per contattare i loro “clienti” più fidati, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Gli arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.