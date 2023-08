Gli ordini su WhatsApp e la cocaina a domicilio, pusher in manette

Le ordinazioni via WhatsApp e la consegna a domicilio, delivery. Invece del cibo pero il runner trasportata altro, cocaina. Una fiorente attività con il pisher che a bordo di un'utilitaria raggiungeva i clienti in vari punti della città grazie alle applicazioni di messaggistica. Sulle tracce dello spacciatore - un 26enne di origini albanesi - gli agenti del VIII distretto Tor Carbone di polizia.

Da qui le indagini che hanno portato gli agenti a seguire l'uomo. Arrivato il Luigi Petroselli, in centro storico, dopo qualche minuto è stato raggiunto da un ragazzo che in cambio di 60 euro ha ricevuto una bustina di cellophane contenete 0,90 grammi di cocaina. I poliziotti immediatamente hanno bloccato i due uomini e perquisita l’auto hanno rinvenuto all’interno ulteriori 27 grammi di cocaina.

Alla fine degli accertamenti il cittadino albanese è stato arrestato mentre il compratore deferito amministrativamente alla prefettura. L’arresto è stato convalidato.

Hashish El Patron Escobar

Sono invece stati gli agenti del commissariato Tivoli, a Guidonia nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati e al termine di uno specifico servizio di appostamento e osservazione, a trarre in arresto un uomo di 64anni, per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio.

L’uomo è stato sorpreso in possesso di circa 130 grammi di cocaina, 110 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana, il tutto suddiviso in involucri di diverso peso pronti per la cessione, uno dei quali, dal peso di circa 100 grammi, riportante il logo “El Patron Escobar”.

Nel corso della perquisizione domiciliare è stato rinvenuto anche materiale utile per il confezionamento (sostanza da taglio, due bilancini elettronici di precisione, tre macchine per il sottovuoto e relative buste), nonché la somma di euro 900. Alla fine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato, l’arresto è stato convalidato.