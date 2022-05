Spaccio vicino alla fermata della metro: fermato con 364 dosi di cocaina

Oltre 350 'pezzi' di cocaina pronti alla vendita. A finire in manette un 54enne romano, ritenuto capo piazza di una banda di spacciatori che copre i suoi interessi nella zona del Tiburtino III. Ad interrompere i suoi affari gli agenti del commissariato San Lorenzo di polizia.

In particolare gli investigatori degli uffici di via Tiburtina hanno arrestato un 54enne sorpreso con più di 130 grammi di cocaina già divisa in 364 dosi. L’uomo è stato fermato mentre vendeva lo stupefacente nei pressi della fermata della linea B della metro Santa Maria del Soccorso. Dopo la convalida dell’arresto per lui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

L'arresto è arrivato nell'ambito dei controlli attuati dai poliziotti di San Lorenzo, con la collaborazione del reparto mobile di Roma e Taranto, dei militari della guardia di finanza degli degli agenti della polizia locale Roma Capitale. Durante i servizi sono state controllate 92 persone e 15 attività commerciali.

Due le sanzioni amministrative elevate: la prima per uso personale di sostanze stupefacenti e la seconda ad un minore per consumo di alcool in strada dopo le ore 23:00. E’ stata assicurata la regolare chiusura minimarket alle ore 22:00 e contrastata efficacemente la vendita da asporto e il consumo in strada di bevande alcoliche dopo le 23:00.