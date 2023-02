La spacciatrice che vende cocaina con il figlio minorenne in auto

Una pusher stop n go che spacciava la cocaina andando dai vari clienti in auto. Un'attività illegale, che la donna svolgeva portandosi nella vettura il figlio minorenne. Succede al Nomentano, dove gli agenti del commissariato Porta Pia hanno arrestato una donna di 42 anni che, alla guida della propria macchina e assieme al figlio non ancora maggiorenne, era in possesso di diverse dosi di cocaina già suddivise e pronte per la vendita.

Spacciatore sulla Salaria

Un secondo arresto è stato invece effettuato dagli agenti del commissariato Romanina lungo la via Salaria, vicino alle rampe di accesso del Grande raccordo anulare. I poliziotti, nel corso della loro quotidiane attività di polizia giudiziaria, hanno fermato per un controllo un sospetto pusher, un argentino di 36 anni, nell’atto di cedere della sostanza. Controllato, l’uomo è stato trovato in possesso di diversi grammi di cocaina e denaro, probabile provento di spaccio.

Pusher ai Parioli

Infine, sempre nella zona della Nomentana, sono stati gli agenti del II distretto Salario-Parioli - dopo una breve attività di osservazione - a fermare un’auto sospetta guidata da un ragazzo, di 33 anni, che è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e denaro. In tutti e tre i casi l’arresto è stato convalidato.