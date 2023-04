La pusher che si fa pagare le dosi con i Gratta e Vinci

Un "gratta e vinci" in cambio di una dose di cocaina: questo il "baratto" cui hanno assistito alcuni agenti di polizia in borghese, che sono subito intervenuti e hanno arrestato una donna.

Lo scambio è stato notato in viale di Tor Marancia: la donna ha consegnato a un cliente una dose di cocaina in cambio di un "grattino" vincente da 20 euro, ma non si è accorta di essere stata seguita dagli agenti in borghese del commissariato Esposizione, che l'hanno immediatamente bloccata.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno trovato altre dosi di cocaina e hashish. La donna è stata arrestata, e l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.