Lo store della cocaina alle case popolari: sequestrate 5mila dosi di polvere bianca

Uno store per il confezionamento e la vendita della cocaina. Siamo a Tor Bella Monaca dove la polizia ha arrestato sei persone e sequestrato quasi 5mila dosi di polvere bianca.

Il blitz nella mattinata di giovedì quando gli investigatori del VI distretto Casailino, a seguito di una complessa attività d'indagine, hanno arrestato 6 persone, tutti cittadini romani di età compresa tra i 20 e i 47 anni, sorpresi all’interno di un appartamento mentre erano intenti alla preparazione e confezionamento di sostanza stupefacente del tipo cocaina, da destinare al mercato per la vendita di stupefacenti.

Nei giorni scorsi, gli agenti sono venuti a conoscenza del fatto che nel noto quartiere della periferia est della Capitale, in viale Paolo Ferdinando Quaglia vi era, in particolar modo nelle ore notturne e della prima mattinata, un continuo via vai di giovani pregiudicati. A seguito di appostamento e irruzione all’interno di un’abitazione in via Paolo Ferdinando Quaglia, la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare 4974 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo netto di 746,085 grammi.

Sono stati inoltre sequestrati circa 5000 euro in contanti e materiale utile alla pesatura, cottura e confezionamento dello stupefacente in dosi. Gravemente indiziati in concorso tra di loro del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo la convalida dell’arresto, nei confronti di 3 di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere e per gli altri 3 la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.