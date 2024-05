Spaccio sotto casa: giovani pusher trovati con cocaina e macchinario per sigillare le dosi

Casa e bottega. Due giovani spacciatori che avevano allestito il loro business sotto le loro abitazioni in una frazione del comune di Tivoli, provincia nord est della Capitale. In manette, fermati in flagranza di reato, due cittadini stranieri - un 21enne romeno e 19enne albanese - gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Sono stati i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Tivoli, a notare due giovani che, con fare sospetto, si aggiravano all’esterno di una palazzina di Campolimpido, alle pendici della Città dell'Arte. Appena i due si sono accorti della presenza dei militari, hanno cercato di disfarsi di un borsello.

I militari hanno quindi deciso di intervenire e fermarli. A esito di una accurata perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto in totale 26 grammi di cocaina, minuziosamente divisa in 46 dosi confezionate e pronte per essere vendute. All’interno di una nicchia ricavata in un pilastro sono stati inoltre ritrovati due bilancini di precisione e un macchinario per sigillare le dosi. Sequestrata anche la sostanza utilizzata per “tagliare” lo stupefacente.

I giovani sono stati quindi arrestati, d’intesa con la procura della Repubblica di Tivoli, e tradotti nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Tivoli. L’arresto è stato successivamente convalidato dal Gip.