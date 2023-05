Tor Bella Monaca: due appartamenti come base per lo spaccio, sequestrato un chilo di cocaina

Lo hanno notato in atteggiamento sospetto gli agenti della squadra mobile di Roma impegnati in un servizio dedicato alla lotta allo spaccio di droga nella zona di Tor Bella Monaca. Investigatori che hanno individuato un 51enne romano che, a bordo della sua auto, faceva “la spola” tra due civici, guardandosi intorno con fare sospetto.

Fermato per un controllo, sul sedile lato passeggero nascondeva, all’interno di una busta della spesa, un pacco di cellophane trasparente contenente poco più di 1 chilo di cocaina; all’interno dei 2 appartamenti tra i quali l’uomo si muoveva, i poliziotti hanno trovato svariato materiale per il confezionamento delle dosi.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida della misura e l’applicazione degli arresti domiciliari.

Spacciatore in via del Tintoretto

L'arresto è arrivato nell'ambito degli servizi della questura di Roma nel prevenire e reprimere tutti i reati legati agli stupefacenti. In tale contesto, gli agenti del VIII distretto Tor Carbone, tramite attività di osservazione e appostamento, hanno individuato una base di spaccio all’interno di un appartamento ubicato in via del Tintoretto, all'Ardeatino.

I poliziotti, dopo aver atteso che dall’interno dell’abitazione qualcuno aprisse la porta per uscire, sono riusciti ad accedere e a dar luogo alla perquisizione dell’immobile. Ingente la quantità di sostanza trovata tra ecstasy, hashish e cocaina, oltre a un bilancino di precisione, un coltello ancora sporco di sostanza stupefacente ed un importo, probabile provento dell’attività di spaccio, pari a 145 Euro. L’attività di spaccio è stata acclarata anche dall’ispezione effettuata dagli agenti sul telefono dell’indagato all’interno delle varie piattaforme messaggistiche presenti. Quindi, al termine del servizio l’uomo, un romano di 41 anni è stato tratto in arresto e l’autorità giudiziaria ne ha convalidato l’arresto.

Droga al Tiburtino III

Nella zona del Tiburtino III infine, gli investigatori del distretto San Basilio, impegnati in un servizio “in borghese”, hanno assistito a uno scambio droga/soldi; quando hanno cercato di fermare il presunto venditore, quest’ultimo, per cercare di fuggire, ha colpito più volte gli agenti. Una volta bloccato è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana, hashish ed eroina. L’uomo, un 38enne originario del Gambia, è stato arrestato perché gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti. La procura ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida della misura adottata dalla polizia di Stato.