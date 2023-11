Spaccio in provincia, in casa e in auto oltre 15 chilogrammi di droga

Lo spaccio è molto attivo anche nella provincia di Roma, come testimonia l'ultima operazione nella quale sono finite in manette tre persone. Durante un posto di controllo alla circolazione stradale, i due uomini sono stati fermati mentre percorrevano le vie del comune di Cave a bordo di un'auto.

Durante la perquisizione i militari hanno trovato nove dosi di cocaina per un peso complessivo di grammi 5,61 grammi. A quel punto è scatta anche una doppia perquisizione. In casa di un 30enne e della sua compagna sono stati trovati 33 panetti di hashish preconfezionati per oltre un chilo e mezzo e ulteriori 15,7 grammi di hashish contenuti in una busta di plastica sigillata, 343 grammi di marijuana, 4,4 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento.

Invece in casa del 37enne, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento del narcotico. I tre indagati, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso i rispettivi domicili in attesa del rito direttissimo.