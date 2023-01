Il cassonetto della spazzatura “scrigno” per la cocaina

Non soltanto rifiuti, anche se del genere più disparato: c’è anche chi usa i cassonetti dell’immondizia di Roma per custodire la droga. Succede in zona Porta Maggiore, dove tre poliziotti liberi dal servizio hanno arrestato tre uomini che usano un bidone posizionato su via Casilina per spacciare.

A insospettire i tre agenti, la sera del 10 gennaio scorso, la presenza fissa di tre uomini vicino al cassonetto e un viavai di persone che arrivavano, prendevano qualcosa al suo interno e poi se ne andavano. Hanno quindi deciso di avvicinarsi e controllare il cassonetto, trovando al suo interno un contenitore munito di calamita contenente sette involucri di cocaina, poco meno di due grammi.

A quel punto sono scattati i controlli sui tre uomini che lo presidiavano, tutti di nazionalità magrebina e privi di permesso di soggiorno, risultati di fatto senza fissa dimora. Addosso avevano qualche centinaio di euro in contanti, probabilmente il ricavato dello spaccio. Gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio, sono stati arrestati e, dopo la convalida dell’arresto, il gip. ha applicato nei loro confronti il divieto di dimora nel Comune di Roma.