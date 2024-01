Lo spaccio tra le case popolari del litorale, sequestrati 4 chili di droga

Un anomalo via vai nei pressi delle case popolari di Tor San Lorenzo, sul litorale a sud di Roma, ha fatto scattare l'allarme. Lì, tra i palazzi, qualcuno aveva messo in piedi una attività per lo spaccio. A scoprire gli affari di un 24enne sono stati i carabinieri di Anzio.

Dopo aver localizzato un appartamento con portone blindato e grata inferriata dove sembravano avvenire scambi illeciti, i militari hanno notato il giovane lo hanno bloccato per eseguire una verifica.

In casa del ragazzo sono stati trovati e sequestrati oltre 4 chilogrammi di sostanze stupefacenti, 300 dosi di cocaina confezionati in involucri termosaldati, 40 panetti da 100 grammi l'uno e 62 dosi di hashish e 2000 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento. Il giovane è stato accompagnato presso il carcere di Velletri.